İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 Hizbullah mensubu öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Lübnan'ın Kunin beldesi yakınlarında bir aracı vurdu.

Saldırı sonrası Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 1980 yılında Lübnan'ın güneyinde doğan İsmail Ali ez-Zeyn'in saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ise saldırıyı üstlenen ve doğrular yönde yaptığı açıklamada, hedef alınan Zeyn'in, Hizbullah'ın silahlı kanadı Rıdvan Gücü'ndeki önemli bir Anti-Tank Birliği'nin komutanlarından olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Zeyn'in, İsrail'e yönelik birçok füze saldırılarını yönlendirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 263'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.