İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 ölü, 3 yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hula beldesinde bir evi vurduğu belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının bir diğer açıklamasında ise Beyt Lif beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA ise geçtiği haberde Beyt Lif ve Hula'da hedef alınan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.