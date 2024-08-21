İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.
AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Beka'daki Ser'ıyn Ovası, Nebi Şit ve Buday bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
Hava saldırılarıyla hedef alınan yerlerde büyük patlamalar meydana geldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Beka Vadisi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?