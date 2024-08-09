İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Nakura beldesine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
Ölenlerin sivil mi ya da Hizbullah mensubu mu olduğuna dair detay paylaşılmadı.
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