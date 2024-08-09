İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 5 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait insansız hava araçları Sur kentine bağlı Hanuviye beldesinde bulunan bir eve saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi.

Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.