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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir sivil öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir sivil öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin öldüğü belirtildi. Saldırı sonucunda yaralanan Semira Cemil Muhammed, hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda ölen sivil sayısı 30'a yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 164 Hizbullah mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü. İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, Lübnan'ın hava sahasını ihlal ederek başkent Beyrut ve Trablusşam semalarında alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında bir sivil öldü
21.01.2024 - 23:57,
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerinin Kefra beldesine düzenlediği hava saldırısında yaralanan Semira Cemil Muhammed, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 30'a yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 164 Hizbullah mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın hava sahasını ihlal etti

NNA'da yer alan başka bir haberde, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, ülkenin hava sahasını ihlal edip başkent Beyrut ve kuzeydeki Trablusşam kenti semalarında alçak uçuşlar yaptı.

Lübnan yerel medyasında yer alan bazı haberlerde ise İsrail'e ait hava araçlarından başkent Beyrut'a aydınlatma fişekleri atıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir sivil öldü - Son Dakika
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