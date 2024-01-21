İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında bir sivil öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerinin Kefra beldesine düzenlediği hava saldırısında yaralanan Semira Cemil Muhammed, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 30'a yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 164 Hizbullah mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın hava sahasını ihlal etti

NNA'da yer alan başka bir haberde, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, ülkenin hava sahasını ihlal edip başkent Beyrut ve kuzeydeki Trablusşam kenti semalarında alçak uçuşlar yaptı.

Lübnan yerel medyasında yer alan bazı haberlerde ise İsrail'e ait hava araçlarından başkent Beyrut'a aydınlatma fişekleri atıldığı iddia edildi.