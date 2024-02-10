İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında dumanlar yükseliyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında dumanlar yükseliyor

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında dumanlar yükseliyor

Lübnan'ın Marun el-Ras bölgesine yapılan İsrail hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 9 Şubat 2024 tarihinde görüldü. Lübnan askeri kaynaklarına göre, Cuma günü Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah üyesi öldü ve üç sivil yaralandı.

10.02.2024 14:52
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MARUN EL-RAS, 10 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Marun el-Ras bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 9 Şubat 2024.

Lübnan askeri kaynaklarının bildirdiğine göre Cuma günü Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah mensubu hayatını kaybederken üç sivil de yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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