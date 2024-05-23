İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, 3 öğrenci yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, 3 öğrenci yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve olay yerinde bulunan okul servisindeki 3 öğrencinin de yaralandığını belirtti. Saldırıda vurulan araç tamamen yanarken, okul servisinin ön camı kırıldı. İsrail ordusu ve Lübnan resmi makamları henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

23.05.2024 10:25
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, olay bölgesinde bulunan okul servisindeki 3 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Nebatiye-Kefr Decal kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Seyir halindeyken vurulan aracın şoförünün hayatını kaybettiği, saldırı sırasında yoldan geçen okul servisinin içindeki 3 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi.

Yerel medyada vurulan araca ilişkin paylaşılan görüntülerde aracın tamamen yandığı, okul servisinin de ön camının kırıldığı görüldü.

İsrail ordusu ve Lübnan resmi makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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