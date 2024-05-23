İsrail ordusu Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi, bir kişi öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi, bir kişi öldü

İsrail ordusu Lübnan\'da araca hava saldırısı düzenledi, bir kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca okul servisinde bulunan 3 öğrenci yaralandı. Hizbullah, ölen kişinin mensubu olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise ölen kişinin Hizbullah'a silah ürettiğini iddia etti. Bu olayla birlikte İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 311'e yükseldi.

23.05.2024 14:05
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, olay bölgesinde bulunan okul servisindeki 3 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Nebatiye-Kefr Decal kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Seyir halindeyken vurulan aracın şoförünün hayatını kaybettiği, saldırı sırasında yoldan geçen okul servisinin içindeki 3 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi.

Yerel medyada vurulan araca ilişkin paylaşılan görüntülerde aracın tamamen yandığı, okul servisinin de ön camının kırıldığı görüldü.

Hizbullah ölen kişinin mensubu olduğunu duyurdu

Hizbullah, yaptığı açıklamayla İsrail saldırısında ölen kişinin mensubu olduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırıda ölen Hizbullah mensubunun, 1989 Nebatiye kenti doğumlu Muhammed Ali Nasr Ferhan olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu: Ferhan Hizbullah'a silah üretiyordu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Ferhan'ın Hizbullah'ın stratejik ve özel silahlarının üretiminden sorumlu olduğu iddia edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 311'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi, bir kişi öldü - Son Dakika

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