İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir mensubunun öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail'in Beyt Lif beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah mensubu 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik'in İsrail saldırısında öldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 387'ye yükseldi.
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