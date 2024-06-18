İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üyesi öldü, üç sivil yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üyesi öldü, üç sivil yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güney köylerine düzenlediği hava saldırılarında üst düzey bir Hizbullah mensubu hayatını kaybederken üç sivil ise yaralandı. Saldırılarda öldürülen Hizbullah üyesinin Muhammed Mustafa Eyüp olduğu belirlendi. Gerilim, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından artarak devam ediyor.

18.06.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 18 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güney köylerine düzenlediği hava saldırılarında üst düzey bir Hizbullah mensubu hayatını kaybederken üç sivil ise yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, Hizbullah üyesinin Tire ilçesinin güneybatısındaki Selaa köyünde bulunan evinin önüne geldiği sırada arabasının bir İsrail insansız hava aracı tarafından havadan karaya iki füzeyle hedef alındığını ve üst düzey ismin saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Öldürülen Hizbullah mensubunun askeri teçhizat üretiminde uzman olan Muhammed Mustafa Eyüp olduğu belirlendi. Ayoub aynı zamanda grubun Lübnan'ın güney sınır bölgesinin batı kesimindeki faaliyetlerine de katılıyordu.

Kaynaklara göre bir diğer saldırıda İsrail'e ait insansız hava aracı ülkenin güneydoğusundaki Mays al-Jebal köyünde iki füzeyle hedef aldığı bir evi yerle bir etti ve üç sivili yaraladı. Yaralılar arasında bulunan bir kız çocuğu tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Lübnan, İsrail, Eyüp, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üyesi öldü, üç sivil yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 13:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üyesi öldü, üç sivil yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement