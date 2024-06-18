İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üyesi öldü, üç sivil yaralandı

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BEYRUT, 18 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güney köylerine düzenlediği hava saldırılarında üst düzey bir Hizbullah mensubu hayatını kaybederken üç sivil ise yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, Hizbullah üyesinin Tire ilçesinin güneybatısındaki Selaa köyünde bulunan evinin önüne geldiği sırada arabasının bir İsrail insansız hava aracı tarafından havadan karaya iki füzeyle hedef alındığını ve üst düzey ismin saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Öldürülen Hizbullah mensubunun askeri teçhizat üretiminde uzman olan Muhammed Mustafa Eyüp olduğu belirlendi. Ayoub aynı zamanda grubun Lübnan'ın güney sınır bölgesinin batı kesimindeki faaliyetlerine de katılıyordu.

Kaynaklara göre bir diğer saldırıda İsrail'e ait insansız hava aracı ülkenin güneydoğusundaki Mays al-Jebal köyünde iki füzeyle hedef aldığı bir evi yerle bir etti ve üç sivili yaraladı. Yaralılar arasında bulunan bir kız çocuğu tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.