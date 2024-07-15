İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı bölgesine yönelik düzenlendiği hava saldırısında, ölenlerin olduğu belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bir evi hedef alan hava saldırısı düzenledi.
Saldırı nedeniyle sivil can kayıplarının olduğu aktarılan haberde, başka detay paylaşılmadı.
Öte yandan yerel medyadaki haberlerde saldırı nedeniyle aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaydedildi.
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