İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 1001 Ölü

CHAAT, 20 Mart (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Lübnan'ın doğusundaki Chaat kasabasında İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan binalar görülüyor, 19 Mart 2026.

Lübnan Halk Sağlık Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.001'e, yaralı sayısı ise 2.584'e yükseldi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)