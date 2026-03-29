İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 13 Ölü

29.03.2026 11:23
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, gece saatlerinden itibaren ülkenin güneyindeki Coya, Hinniyye, Güney Aba, Debal, Bebtuliyye, Deyr Kanun, Ras Ayn ve Burç Kalavay beldelerini hedef aldı.

Hinniyye'deki saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, Coya'daki saldırıda ise 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Güneydeki Bint Cubeyl Hastanesi'nin yakınlarına insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İsrail ordusu Bint Cubeyl ilçesine bağlı Deyr Keyfa beldesindeki bir sağlık noktasını da hedef aldı.

Bint Cubeyl Hastanesi çevresine yapılan saldırıda ambulans görevlisi 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Nebatiye vilayetine bağlı Güney Aba beldesinde ise bir evi hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğü, çevredeki iş yerlerinin büyük hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Beyrut, Güncel, Son Dakika

11:15
10:58
10:37
10:27
10:26
10:13
