İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail'in Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldeleri hedef alan hava saldırılarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Cebeli Lübnan kentindeki El-Muaysıra kasabasına düzenlediği saldırıda iki katlı metruk bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu ikisi hafif 4 kişi yaralandı.
İsrail'in ayrıca güneydeki Nebatiye kentinde yer alan Kunin beldesinde de bir yolcu otobüsünü insansız hava aracıyla hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
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