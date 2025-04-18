İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelerde 2 ayrı araca düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin El-Gaziye bölgesinde seyir halindeki bir aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kişi yaşamını yitirdi.

Aracın vurulduğu bölgede Lübnan ordusu tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun gece saatlerinde de güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerinde bazı konteyner evleri hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in ayrıca bölgedeki bir akaryakıt istasyonunu da İHA'yla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen Muhammed Cafer Abdullah'ın hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada Abdullah'ın Lübnan genelinde ve özellikle Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın iletişim sistemlerinin yerleştirilmesinden sorumlu olduğu savunuldu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracı daha hedef aldı

Öte yandan İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine bir hava saldırısı daha düzenlediği bildirildi.

NNA'nın haberine göre, İsrail güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab ve Ramşiş beldeleri arasında bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Yerel basın İHA'yla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail sık sık ihlallerde bulunuyor

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü, 485 kişinin yaralandığı belirtiliyor.