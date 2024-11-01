İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 24 Ölü

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BEYRUT, 1 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın doğusu ile güneyine düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının, Lübnan'ın güneyine 35, doğusuna 12 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılardan birinin ise Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını söyledi.

Sivil Savunma, Lübnan Kızılhaçı ve İslami Sağlık Kurumu'ndan çok sayıda ekip yıkılan evlerin enkazını kaldırarak kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun, Hiyam köyünün doğusundan merkezine doğru ilerlemeye çalıştığı ve bölgede İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların üçüncü gününe girdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin doğusundaki önemli kalelerinden biri olan Hiyam'ın merkezine İsrail güçlerinin henüz ulaşamadığı açıklandı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamalarda çok sayıda İsrail toplanma noktasını roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Xinhua'ya konuşan askeri kaynaklar, Lübnan ordusunun İsrail'in kuzeyi ile Hiyam'ın doğu ve güney eteklerini hedef alan onlarca roket ve top mermisi gözlemlediğini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.867'ye, yaralananların sayısının ise 13.047'ye yükseldiğini belirtti.

Hizbullah'la gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. Bu ayın başlarında İsrail, kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara operasyonu başlatmıştı.