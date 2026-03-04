İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları 3. Gününde - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları 3. Gününde

04.03.2026 13:03
İsrail, Lübnan'ın doğu ve güneyini hava saldırılarıyla hedef aldı, en az 50 ölü var.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki ile güneyindeki birçok beldeyi hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Mahmudiye, Suvayri ve Arzun Şahhur beldelerini hava saldırılarıyla vurdu.

Ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Şamstar ve Buvadi beldelerine de hava saldırıları düzenlendi.

İsrail'in ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Cıdeydet Mercayun beldesine misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Öten yandan İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine 6 hava saldırısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları 3. Gününde
