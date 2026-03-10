İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Sağlık Çalışanı Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Sağlık Çalışanı Yaralı

10.03.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 4 sağlık personelini yaraladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, 4 sağlık personelinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Antar beldesine düzenlediği hava saldırılarında 4 sağlık çalışanı yaralandı. İsrail ordusu, Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı da hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca Kefer Coz bölgesi, Bıreyki, Deyr Suryan, Tayba, Beyt Lif, Sarifa, Keffur, Yatır ve Beraşit beldelerine de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in halkı zorla yerlerini terk etmeye zorladığı İlma Şab beldesi sakinlerinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) eşliğinde ve korumasında evlerini terk etmeye başladığı da aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Sağlık Çalışanı Yaralı - Son Dakika

İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha

15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 15:56:11. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Sağlık Çalışanı Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.