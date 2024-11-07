İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 57 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 57 Ölü

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında en az 57 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

07.11.2024 12:12
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BEYRUT, 7 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Lübnan çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 57 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

El-Cedid TV'nin haberine göre İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa ve Baalbek-Hirmil bölgelerindeki kasaba ve köyleri hedef alan 33 hava saldırısında 55'ten fazla kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Baalbek Belediye Başkanı Mustafa el-Şal, saldırıların Baalbek'teki yerleşim bölgelerini ve tarihi "El-Menşiye" binasını hedef aldığını ve binanın tamamen yok edildiğini söyledi.

Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir dini merkez olan Baalbek, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Jüpiter ve Baküs tapınakları ve çok sayıda karakteristik taş anıtlarıyla ünlü. Birleşmiş Milletler, İsrail hava saldırılarının değerli tarihi mimariye vereceği zarardan duyduğu endişeyi dile getiriyor.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı ise ülkenin güneyindeki bir diğer hava saldırısında İbl es-Saki'de bir kişinin hayatını kaybettiğini, Bazuriye'deki bir apartman dairesine yapılan saldırıdaysa bir sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail güçleri ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Haruf, Beit Yahun, Ensariye, Adlun, Zarariye ve Kunin köylerini de saldırılar düzenledi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 57 Ölü - Son Dakika

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