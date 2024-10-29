İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 60 Ölü

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Lübnan'ın doğusundaki Beka ve Baalbek'te İsrail'in yoğun hava bombardımanı sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırılar sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı.

İsrail, Baalbek ve Beka'daki 12 bölgeye art arda saldırılar düzenledi.

Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Baalbek'e düzenlenen saldırılarda daha önce 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 710 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı.