İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı El-Hadir kasabasında bir evi vurdu. Saldırıda 4'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Ülkenin güneyindeki Sur kentinde İsrail hava araçları bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Burc Kalaviye beldesine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü.
İsrail ordusu bugün insansız hava aracı (İHA) ile Beyrut'un doğusundaki Kahhale beldesi yolunda bir aracı vurmuş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölü - Son Dakika
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