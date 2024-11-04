İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

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BEYRUT, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Pazar günü Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Adının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'ndan bir kaynağa göre İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayde mahallesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Ayrıca İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Maşgara kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 sivil, güneydeki Cebel el-Batam köyünde ise 2 sivil daha yaşamını yitirdi.

Kaynak, Lübnan'ın güneyindeki Bazuriye belediyesinde İslami Sağlık Otoritesi'ne bağlı iki ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Pazar günü Lübnan Kızılhaçı ekibi, İsrail'in Çarşamba günü ülkenin güneydoğusundaki Hiyam kasabasının doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında yıkılan iki evin enkazından 5 Lübnanlı sivilin cansız bedenini çıkardı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamalarda askeri kanadının, İsrail yerleşimleri ve askeri üslerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırdığını belirtti.

İsrail ordusu, Hizbullah'la çatışmaların arttığı bir ortamda Eylül sonundan bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.986'ya, yaralananların sayısının ise 13.402'ye yükseldiğini belirtti.