İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları İki Bini Geçti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları İki Bini Geçti

İsrail, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 10 bin hava saldırısı düzenledi, 2 bin 350 kişi hayatını kaybetti.

15.10.2024 21:46
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İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 146, 8 Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve Lübnan'daki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'a 146 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 12 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi.

Lübnan'da yerinden edilenler için 1067 barınma merkezinin kurulduğu ve bunlardan 881'inin maksimum kapasitesine ulaştığı aktarıldı.

Barınma merkezlerinde kalanların sayısının 188 bin 652'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çoğunluğu Lübnan'ın güneyinden olmak üzere ülkedeki göç dalgasının sürdüğünün altı çizildi.

Lübnan'da 23 Eylül - 15 Ekim tarihlerinde 329 bin 386'sı Suriyeli olmak üzere 456 bin 228 kişinin Suriye'ye geçtiğine vurgu yapıldı.

Ülkedeki devlet okullarının yüzde 77'sinin barınma merkezine dönüştürülmesi veya çatışmalardan doğrudan etkilenen bölgelerde bulunması nedeniyle eğitim veremediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları İki Bini Geçti - Son Dakika

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