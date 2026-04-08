İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sürüyor

08.04.2026 23:38
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenleyerek 254 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu Dahiye bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
