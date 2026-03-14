İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 13 Ölü
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 13 Ölü

14.03.2026 10:13
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti, UNIFIL de hedef alındı.

BEYRUT, 14 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları cuma gecesi de devam ederken, Lübnanlı yetkililere göre saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ayrıca İsrail topçu mermilerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bağlı Nepal taburunun yerleşkesine de isabet ettiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, bir saldırının İslam Sağlık Otoritesi ve İslam Risala İzcileri tarafından işletilen ortak bir acil durum merkezini hedef aldığını, saldırıda 2 kurtarma görevlisinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinin Al-Rahibat mahallesindeki bir eve düzenlediği saldırıda, aralarında 1 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Güneydeki sınır kenti Bint Cübeyl'e düzenlenen başka bir saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, sahil kasabası Ghazieh'teki bir binaya yönelik hava saldırısında 2 çocuk öldü.

Ulusal Haber Ajansı ayrıca, İsrail bombardımanının güney sınırındaki Meys el-Cebel köyünde bulunan UNIFIL'e bağlı Nepal taburunun üssüne de isabet ettiğini bildirdi.

Beyrut'taki Nepal Fahri Konsolosluğu saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada Nepal askerlerinin yaralanmadığı belirtilirken, BM barış gücü mevzilerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun ve BM personelini koruyan ilkelerin ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

