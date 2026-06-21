İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 15 Ölü

BEYRUT, 21 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi daha yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın ilk belirlemelerine göre saldırıların en yoğun yaşandığı yer olan Sayda kentine bağlı Kennarit kasabasında 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 5 çocuk ve 5 kadın bulunuyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre, ülkenin güneyindeki farklı noktalara düzenlenen bir dizi İHA saldırısında ise aralarında bir Suriye vatandaşının da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ajans, bölgedeki diğer noktalara düzenlenen İHA saldırılarında en az bir kişinin daha yaralandığını bildirdi.

Söz konusu saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında cuma günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşti.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 4.057'ye, yaralananların sayısının ise 12.121'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, güncel verilerin 2 Mart ile 20 Haziran arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi.