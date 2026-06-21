İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 15 Ölü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 15 Ölü
21.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

BEYRUT, 21 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi daha yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın ilk belirlemelerine göre saldırıların en yoğun yaşandığı yer olan Sayda kentine bağlı Kennarit kasabasında 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 5 çocuk ve 5 kadın bulunuyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre, ülkenin güneyindeki farklı noktalara düzenlenen bir dizi İHA saldırısında ise aralarında bir Suriye vatandaşının da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ajans, bölgedeki diğer noktalara düzenlenen İHA saldırılarında en az bir kişinin daha yaralandığını bildirdi.

Söz konusu saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında cuma günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşti.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 4.057'ye, yaralananların sayısının ise 12.121'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, güncel verilerin 2 Mart ile 20 Haziran arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı

10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:17:37. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.