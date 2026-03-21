İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 20 Ölü
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 20 Ölü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 20 Ölü
21.03.2026 11:06
İsrail'in hava saldırılarında 20 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Yerinden edilenlerin sayısı artmakta.

BEYRUT, 21 Mart (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saatte Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı.

Cuma günü açıklanan resmi rakamlara göre, 2 Mart'ta çatışmaların tırmanmasından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1.021'e, yaralı sayısı ise 2.641'e ulaştı.

Devam eden saldırılar daha fazla bölge sakininin evlerini terk etmesine yol açarken, yerinden edilenlerin sayısı hızla artıyor. Şu anda ülke genelindeki 644 barınma merkezi toplam 134.616 kişiye ev sahipliği yapıyor.

İsrail'in devam eden hava saldırıları, insani durumun kötüleşmesine ve yerinden edilen nüfusu barındırma çabalarının giderek zorlaşmasına neden oluyor.

Hizbullah, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez 2 Mart'ta Lübnan'dan İsrail'e roket fırlattığını duyurdu. Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde birçok bölgeyi hedef alan yoğun bir askeri harekat başlattı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika
