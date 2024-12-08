İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Deyr Saryan bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl'deki Beyt Lif bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA) kurtarma ekiplerinin "enkazı kaldırmak için gerekli araçlara sahip olmaması nedeniyle çalışmaları durdurduğu" ifade edildi.

Deyr Saryan bölgesine düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'nın verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar ölenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı ise 23'e yükseldi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda ihlalde bulunmuştu.