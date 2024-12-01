İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında İki Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında İki Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

01.12.2024 10:31
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BEYRUT, 1 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Mecdel Zun köyünde bir araca düzenlediği hava saldırısında aralarında 7 yaşında 1 çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "İsrail'in El-Bisariye köyüne düzenlediği saldırıda da 1 Lübnanlı yaralandı" denildi.

Ulusal Haber Ajansı, Rab el-Talatin köyüne düzenlenen İsrail hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirtti. Haberde ayrıca, Taybeh su projesinin topçu bombardımanıyla hedef alındığı bildirildi.

Lübnanlı bir askeri kaynak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail birliğinin sınır köyü Kafr Kila'dan güney Lübnan'ın doğusundaki Deyir Mimas köyüne doğru yaklaşık 4 kilometre ilerlediğini, ardından Hizbullah'ın çekilmesini istediği bölge olan Litani Nehri'nin doğu kıyısının 1 kilometre uzağına konuşlandığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden üç gün sonra, İsrail Hava Kuvvetleri cumartesi sabahı Lübnan'ın güneybatısı, güneyi ve iç kesimlerindeki 4 Hizbullah hedefine hava saldırısı düzenledi.

Çarşamba günü yürürlüğe giren Hizbullah-İsrail ateşkesi büyük ölçüde devam ederken, her iki taraf da sınır bölgelerinde zaman zaman ihlallerin yaşandığını bildiriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında İki Ölü - Son Dakika

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