İsrail\'in Lübnan\'a Saldırıları: 1 Ölü, 6 Yaralı

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İsrail'in, Lübnan'ın bir çok kentine düzenlediği saldırılarda bir gencin öldüğü, 6 sivil savunma çalışanının da yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in Cebel Lübnan, Sur ve Nebatiyye'deki saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Nebatiyye'nin Eş-Şarkiyye kasabasında Medaris Mehdi Mahallesinde bir evi hedef alan saldırıda Hasan Muhammed Şuayb isimli bir genç hayatını kaybetti.

Cebel Lübnan'ın Eş-Şuf ilçesinde yine bir eve düzenlenen saldırıda da yaralananlar oldu ancak sayı verilmedi.

Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr, Es-Seksekiyye ve Ez-Zerariyye kasabalarına da saldırı düzenlendi ancak ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünün Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise Nebatiyye'ye bağlı Kfar Sır köyünde bulunan müdürlüğün merkez binasının çevresinin hedef alındığı ve 6 çalışanın yaralandığı ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü unsurlarının, vurulan binadaki yaralıları ve enkaz altında kalanları çıkarmak için çalıştığı aktarıldı.

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.