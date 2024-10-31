İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 45 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 45 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirdi, 110 kişi yaralandı.

31.10.2024 22:18
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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında dün 45 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine 68 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 45 kişinin öldüğü, 110 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 865'e, yaralananların sayısının da 13 bin 47'ye yükseldiği kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 45 Ölü - Son Dakika

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