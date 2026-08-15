İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 6 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkesin ihlalinde Lübnan'da 6 kişinin ölümüne neden olan saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Ensar beldesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre de İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiyye ve Bint Cubeyl kentleri ile çevrelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, Bint Cubeyl'de bazı evleri havaya uçurdu, Kunin-Saff el-Heva yolunun çevresindeki evlere ağır makineli silahlarla ateş açtı.

İsrail savaş uçakları, ayrıca gece yarısından kısa süre önce Mansuri beldesindeki el-Muşa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi
Fenerbahçe, TFF’ye gidiyor: Oynanmasın Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın
Tünel Göçüğünde bilanço ağır 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi Tünel Göçüğünde bilanço ağır! 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi
Enes Ünal yıllar sonra evine döndü Getafe transferi resmen açıkladı Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay Yeni TCK’nın mimarı da gözaltında Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında

08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
07:59
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
07:53
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
07:48
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor
2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
02:04
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
01:56
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 08:31:13. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.