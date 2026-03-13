İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Ölü

13.03.2026 13:25
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

İsrail'in Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a bugün düzenlediği saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekaa'nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan'daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk'un yaralandığı, iki oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine İHA'yla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesinde düzenlenen saldırıda hedef alınan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan İsrail ordusu sınır hattındaki Beyadir beldesinde bir evi havaya uçurdu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

13:15
