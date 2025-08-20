İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

20.08.2025 23:23
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenleyerek 2 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda hafif bir şekilde yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının yapıldığı bölgede bir evde ve yolda maddi hasar meydana gelirken, bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.

İsrail savaş uçağı da Nebatiye kentinin Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu Nakura beldesinde de ışık saçan mühimmatlarla saldırı düzenlerken, Ez-Zeraniye Vadisi'nde bir bölgeyi de hedef aldı.

İsrail ordusuna ait İHA'lar ülkenin güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya

