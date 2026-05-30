İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

30.05.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde hava saldırıları düzenleyerek 2 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı belirtildi.

Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Nebatiye kentindeki Kefrcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarılan haberde, Nebatiye kentine bağlı Ernun, Kefrtebnit, Deyr ez-Zehrani, el-İyşiyye ve Şevkeyn beldelerinin de bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde gün içinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 23:12:06. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.