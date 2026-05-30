İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı belirtildi.

Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Nebatiye kentindeki Kefrcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarılan haberde, Nebatiye kentine bağlı Ernun, Kefrtebnit, Deyr ez-Zehrani, el-İyşiyye ve Şevkeyn beldelerinin de bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde gün içinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.