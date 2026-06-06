İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında, aralarında 2 subay ve 1 askerin de bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Hardali-Kefr Tebnit yolu üzerinde seyreden askeri aracı hedef aldığı saldırıda Tuğgeneral Visam Sabra, Yüzbaşı Eli el-Huri ve asker Hüseyin Abdülali Gazal'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tekrarlanan saldırılarıyla, Lübnan'ın istikrarını yeniden tesis etme, kapsamlı ateşkesi sağlama ve işgal altındaki topraklardan çekilme yönündeki çabaları sekteye uğratmanın amaçlandığı ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye ilçesine bağlı Haruf beldesinde İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.

Aynı beldeye düzenlenen bir diğer saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye ulaşmaya çalışan "Er-Risale" derneğine bağlı 3 sağlık görevlisi, ikinci bir İHA saldırısında yaralandı.

Sayda ilçesine bağlı Seksekiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sur ilçesinde Abbasiye ana yolunda bir motosikletin İHA ile hedef alınması sonucu bir kişi öldü.

Aynı ilçeye bağlı Cüveyya beldesine düzenlenen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde motosikletin hedef alındığı saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Böylece, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 593'e, yaralı sayısının ise 10 bin 990'a ulaştığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki dördüncü tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.