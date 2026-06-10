İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

10.06.2026 15:53
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Lübnan'ın güneyine düzenlenen İsrail hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları gün boyunca Sur, Sayda ve Nebatiye kentlerinde çok sayıda beldeyi hedef aldı.

Sur ve çevresine düzenlenen saldırılarda Tayr Diba beldesinde 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Deyr Kanun en-Nehr beldesindeki saldırılarda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sur kentindeki Mesakin Şaabiyye bölgesine düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla toplam 9 kez hedef alınan Tayr Diba'da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur kentine bağlı Kafrdunin beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Nebatiye'ye bağlı Sadikayn beldesinde 2, Sayda kent merkezinde 2 ve Sur'da 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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