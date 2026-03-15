İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenleyerek işgali genişletiyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesi ile Tulin, Bılat, Mecdel Silm ve Tayba beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da güneydeki Suluki vadisi ile Kabriha, Tulin, Tayba, Debin, Ayta Şaab ve Ramiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 7 mahalle için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:41:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.