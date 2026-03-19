İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

19.03.2026 13:22
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeye bombardıman düzenliyor, çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan çok sayıda beldeye saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentinde çok sayıda beldeyi hedef aldı.

Nebatiye'deki Hıyam ve Taybe beldelerini gece boyu hedef alan İsrail ordusu ile Hizbullah arasında söz konusu beldelerde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu Hıyam'ı hava ve topçu saldırılarıyla hedef alırken, beldede çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Nebatiye'nin büyük ilçelerinden Bint Cibeyl ve çevresi ile İsrail sınırındaki Marun er-Ras da İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kentinde birçok bölge için dün tahliye ve saldırı uyarısı yapan İsrail ordusu, kentin çeşitli noktalarına saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, kentte bir yerleşim yerini hedef aldı ve Huş beldesinde bir binayı bombalayıp yerle bir etti.

Kentteki Bazuriye ve Aytit beldeleri de İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Sur'un Burc Şimaliye beldesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu, kentin Şihhin ve Mervahin beldelerini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları da Lübnan'ın güneyinin kuzey kesiminde yer alan Cizzin bölgesine bağlı Serire beldesinde iki evin yakınını vurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
