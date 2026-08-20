İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu güneydeki Mercayun ilçesi, Hula kasabası, Taluse ve Merkaba kasabaları arasındaki bölge, Kabariha ile Tulin kasabalarına bakan vadiler ile Es-Seluki ile El-Huceyr vadisini topçu ateşiyle hedef aldı.

Güneydeki Sur ilçesinde de Mecdel Zun ve Mansuri kasabalarına topçu ateşinin yanı sıra ve bombalı saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Nebatiye ilçesinde ise Ali et-Tahir ile Debşe tepeleri ile Kefer Rumman bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Haberde, söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.