İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 12'ye Yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavter beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü. Nebatiye'ye bağlı Kefur beldesine yapılan hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki Sur kentinde bir araca düzenlenen saldırıda ise 3 kişi öldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi, sabah erken saatlerde hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetti, kızları yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Zahla bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güneydeki beldelere saldırılar sürdü

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Cibşit, Yukarı Nebatiye, Telusa, Tulin, Deyr Suryan, Adisa, Maraka, Tul, Lüveyze, Savvana, Zipkin, Romin, Midov, Mecdel Şems, Şehhabiyye ve Hırbıt Silim beldelerini bombaladı.

Hizbullah: İsrail mevkiilerini vurduk

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak sabah erken saatlerde kuzeydeki İsba Celil bölgesine bir dizi füze fırlattıklarını açıkladı

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.