İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü, 18 Yaralı

26.02.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 17 yaşındaki bir çocuk da dahil 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği şiddetli saldırılarda biri 17 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda çeşitli noktaları hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne savaş uçakları ile bir dizi şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.

Baalbek'in çeşitli noktalarını hedef alan İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Baalbek'in batısındaki Beyt Meşik çiftlikleri bölgesinde 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Muhsin el-Halef olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığını iddia etti

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da Rıdvan Gücü'ne ait askeri kampların hedef alındığını ve bu kamplarda büyük miktarda silah ve füze bulunduğunu öne sürdü.

Waweya, Hizbullah'ın söz konusu kampları silahlı eğitim ve tatbikat için kullandığını savundu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu ihlallerini sürdürüyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika

İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:30:51. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.