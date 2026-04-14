İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Hastane Hasar Gördü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında, karşısındaki binayı hedef aldığı Tibnin Devlet Hastanesi de ciddi hasar gördü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Tibnin beldesindeki hastanenin çevresine hava saldırısı düzenledi.

Hastanenin karşısındaki binanın bombalanması sonucu Tebnin Devlet Hastanesinde ciddi hasar meydana gelirken, çevresindeki başka binalar ve araçlar da zarar gördü.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan videolarda, hastane girişinin camlarının kırıldığı, sedyelerin hasar aldığı dikkati çekiyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.