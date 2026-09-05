İsrail'in Lübnan'da 2-4 km derinliğinde yeni tampon bölge planı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'da 2-4 km derinliğinde yeni tampon bölge planı

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İsrail devlet televizyonunun haberine göre, ordu Lübnan topraklarında sınır şeridinden itibaren 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge kurmayı planlıyor. Plan henüz siyasilerce onaylanmadı, ancak Savunma Bakanı Katz, Hizbullah silahsızlanana kadar işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı.

İsrail'in, Lübnan topraklarında 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı iddia edildi.

Daha önce pek çok defa Lübnan topraklarını işgal eden İsrail, 2023-2024 yıllarındaki savaşta da bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge (tampon bölge) kurmayı planladığı ve Nebatiye'de Ali et-Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının "gri hat" adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlemekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği kaydedildi.

Söz konusu planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda karar verilmesi için görüşmeler yapılacağı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini "kilit bir adım" olarak niteleyerek, "Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar" Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini dile getirmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'da 2-4 km derinliğinde yeni tampon bölge planı - Son Dakika

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