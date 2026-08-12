İsrail'in Lübnan'da Ekolojik Soykırım İddiası

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki ormanlık alanlara düzenlediği bombardıman ve saldırılarla kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı ve "ekolojik soykırım" yaptığı bildirildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin bölgedeki itfaiye ekipleri ve görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu son aylarda özellikle zeytinlikleri ve tarım arazilerini hedef alan çok sayıda yangına yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin tanıklıkları ve paylaşılan görüntüler, Lübnan'ın güneyindeki geniş ormanlık alanların İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınlarla küle döndüğünü ortaya koydu.

İsrail ordusu, yaşanan yangın olaylarının her birine ilişkin yöneltilen açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Saldırıların bölge ekolojisindeki yıkıcı etkisine dikkati çeken itfaiye görevlisi Hüseyin Fakih, "Büyük miktarda ormanlık alan yandı. Elimizde kesin rakamlar olmamakla birlikte, yakın bölgelerdeki arazilerin yaklaşık yüzde 30 ila 40'ı yangınlardan etkilendi." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı çevre örgütü "Yeşil Güneyliler"in (Green Southerners) kurucusu Hişam Yunus ise hedef alınan bölgelerin ekolojik değerine işaret ederek, "Bunlar, meşe ağaçlarının yanı sıra verimli fıstık çamlarının hakim olduğu köklü orman alanlarıdır. Kritik ekolojik işlevler görürler. Ayrıca bu geniş bölge, göçmen kuşlar için de hayati bir geçiş ve konaklama noktasıdır." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarını "ekolojik soykırım" olarak nitelendiren Yunus, bu eylemlerin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çevreye mühimmat, ateş ve kimyasallarla zarar vererek ekosistemi tahrip etme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesi dışındaki ormanlık alana işaret fişekleri attığı ve bunun yangınlara yol açtığı aktarılmıştı. Sivil savunma ekiplerinin yangınları söndürmeye çalıştığı sırada İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) yakınlarına saldırı düzenlemesi üzerine ekiplerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7. turu, 4-6 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.