İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir motosiklete düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Zıbkin beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

İsrail ordusuna ait İHA ile düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.