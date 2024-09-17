İsrail'in Lübnan'da Pager Patlatması: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'da Pager Patlatması: Çok Sayıda Yaralı

İsrail, Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızarak patlatma gerçekleştirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

17.09.2024 17:48
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İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'dan yapılan açıklamada, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'da Pager Patlatması: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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