İsrail'in Lübnan'da Saldırıları: 3 Ölü

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Nebatiye'nin Sultaniye beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi, Savane beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Nebatiye'nin Kantara, Beyt Lif, Kavze beldelerini de hedef alan İsrail ordusu Ayta eş-Şaab'da otomatik silahlarla ateş açtı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürüyor.

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyindeki İsrail birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Hiyam beldesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.