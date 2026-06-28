İsrail'in Lübnan'da Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gece yerel saatle 02.00 sularında Lübnan'ın güneyinde bulunan Deyr Siryan beldesindeki bir binaya düzenlediği baskın sırasında Hizbullah mensuplarıyla çatışma yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarıyla çıkan çatışmada Golani Tugayı 12. Taburu'nda takım komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı David Hazutt'un öldüğü, bir askerin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığını belirten açıklamaya göre, çatışma sonrası İsrail savaş uçakları bölgeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesini hedef alırken İsrail savaş uçakları da Deyr Siryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenlemişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.